Anneler Günü Hediyenizi, Mert Vidinli ve Bilge Yenigül ile Seçin!

Ürün favoriler listenize eklendi, Favorilerim menüsünden görüntüleyebilirsiniz.
Marks and Spencer üyelik ekranında tarafıma sunulan, ayrıca Marka Mağazacılık A.Ş. (“Marks and Spencer”) mağazalarından, [Marks and Spencer] web sayfası (“www.marksandspencer.com.tr”) ve [Marks and Spencer] mobil uygulaması üzerinden tarafımla paylaşılan (her zaman erişebileceğim) aydınlatma metninde açıklandığı üzere kişisel verilerimin, veri sorumlusu sıfatıyla [Marks and Spencer] tarafından üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi faaliyeti kapsamında bana özel hizmetlerin (Geçmiş siparişlerine erişim, Favorilerini kaydetme imkanı, Adres kaydetme, mağazalardan ürün alımında, genel ve özel kampanyalarda, promosyonlarda, tanıtımlarda, puan kazandırmalarda, hediye çeki veya hediye verilmesinde, indirimlerde çeşitli avantajlar sağlamak gibi hizmetlerin.) sunulmaya devam edilebilmesi amacıyla Marks and Spencer’ın Genel Merkezi’nin ve hizmet aldığı tedarikçilerinin kullandığı yurt dışı sunucularına aktarılarak üyeliğimin devam ettiği süre ve bana özel hizmetlerin sunulmasıyla sınırlı olarak işlenmesine açık rıza gösteriyorum.
Göstermiş olduğum bu rızayı istediğim zaman hiçbir koşula bağlı kalmaksızın geri alabileceğimi; ancak bu durumda Marks & Spencer Sadakat Kart programı üyeliğinin sunduğu avantajlardan faydalanamayacağımı biliyorum.