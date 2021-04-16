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Anneler Günü Hediyenizi, Mert Vidinli ve Bilge Yenigül ile Seçin!

Gerçekleştirdiğimiz #Livecommerce yayınında Mert Vidinli ve Bilge Yenigül, Marks & Spencer’dan anneler günü hediye önerileri paylaştı.


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